La Lia sin via en la vischnanca bilingua

Suenter la fusiun da Glion – cura che 13 vischnancas èn daventadas bilinguas – è bain inqual sa dumandà sch'il rumantsch pateschia da quella nova situaziun. La Lia Rumantscha ch'è sa chasada a Glion, ha il glindesdi fatg visita en tschintg fracziuns rumantschas da Glion.

La citad da Glion è daventada pli rumantscha, il linguatg è revitalisà e pli visibel che avant la fusiun.

A Rueun ha RTR accumpagnà la Lia sin via cun il charret da café e cun plunas da discurs. L’administraziun da Glion ha survegnì bunas notas a Rueun. Uschia ha in dunna manegià, ch'ella possia discurrer rumantsch sin chanzlia a Glion e quai saja d’avantatg per ils da Glion sezs ch'avevan avant la fusiun ina chanzlia tudestga.

Il rumantsch ha profità da la fusiun, pervi da la lescha da linguatgs da la nova vischnanca. La radiaziun dal rumantsch è uschia pli gronda, perquai che tut vegn fatg en dus linguatgs.

RR actualitad 08:00