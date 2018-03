L’orgla nova per la baselgia da son Gieri a Ruschein vegn construida per part cun material istoric.

Gion Cadruvi e Walter Bär han gia fatg ils plans co l'orgla nova duai vegnir tschentada.

La plaiv sa numna Rueun, Ruschein, Siat e Pigniu. Per l’orgla da Ruschein han els concedì in credit da 8’000 francs. Cun quests daners possian els pajar il material ch’els dovrian, manaja Gion Cadruvi (88) il president da la cumissiun per l’orgla.

Tut la lavur per l’orgla nova vegn fatga gratuita. Quai èn ina giada la cumissiun da l’orgla e sa chapescha Walter Bär che ha offrì da bajegiar quella orgla gratuitamain per ils da Ruschein.

Daco gest Ruschein?

L’organista da Ruschein ha intervegnì che Walter Bär da Turitg vulessi regalar in'orgla ad ina plaiv plitost paupra. Qua vegn Gion Cadruvi en acziun: El prenda si contact cun Bär e la chaussa e fatga.

L’orgla electronica ch' è ussa en funcziun en la baselgia da Ruschein vegn remplazzada, cun ina endretga sco quai che Gion Cadruvi di. I vegn a dar ina orgla cun 13 registers e 720 fiffas.

Sche tut va bain quintan els da pudair inaugurar l' orgla nova da Pasca 2019.

