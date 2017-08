Safran biologic da Sagogn

Dasper esser in bun lieu per pumera e da curt era per ivas, pudess Sagogn en l’avegnir daventar enconuschent per la producziun da safran.

Dapi trais onns cultiveschan Urs e Sandra Durrer dal chantun Sursilvania safran sin in champ sper lur chasa da vacanzas a Sagogn. L'idea per quai hobi è naschida avant trais onns durant ina visita d’ina fiera. Là ha il pèr chattà bulbas da safran e pensà, pertge na empruvar da cultivar safran. Ditg e fatg, l’emprim onn han els gia cultivà 2’500 bulbas da safran a Sagogn.

15’000 bulbas dattan 50 grams fils da safran

L’emprova è gartegiada, ed uschia han els plantà il segund onn gia 6’000 bulbas da safran, bulbas che sumeglian pitschnas tschagulas. Quest onn han els anc ina giada augmentà il dumber sin total 15’000 bulbas. Urs Durrer quinta cun ina racolta da ca. 50 grams fils da safran il 2017, e cunquai ch’il safran sa multiplitgescha en il terren, cun ca. 100 enfin 120 grams l’onn 2018.

Pudair viver da safran è in siemi

Viver sco pur da safran è in siemi da Urs Durrer, cun las quantitads racoltadas na saja quai dentant betg pussibel. Bain vendia el in gram da ses safran per CHF 78.-, quai na saja dentant betg avunda per cuvrir tut ils custs. El haja quintà ina giada, ch’el stoppia vender la racolta d’in onn e mez per pudair pajar la pitschna maschina d’arar e per las bulbas da safran ch’el haja cumprà. Las uras passentadas sin l’er per plantar, zerclar e racoltar ils fils da safran na sajan betg anc resguardadas en quai quint. Il safran restia in hobi. Sco auters legian in cudesch durant lur temp liber, giajan els simplamain gugent sin il prà a tgirar il safran.

