Surselva - Sagogn fa la loipa cun ina maschina da grascha

Per l'emprima giada datti a Sagogn ina loipa cun naiv artifiziala – e quai malgrà ch'igl è memia chaud per producir naiv a Sagogn. L'aur alv vegn producì d'ina firma privata a Glion en in lieu pli fraid. Per ils 500 meters loipa dovra quai circa 1'000 meters cubic naiv, u var 25 chargias da camiun.