La via chantunala che collia la vischnanca da Sagogn cun la Via Alpsu maina actual tras il vitg da Schluein. Gia dapi onns sa fatschenta il chantun cun ina alternativa a la via chantunala existenta da Sagogn. IL'Uffizi da construcziun bassa ha elavurà ina proposta per ina via d’access cumplainamain nova. Quella manass davent da sur il vitg da Sagogn envers vest en direcziun da la Via Alpsu.

Proteger la natira

Resalvas envers la nova via ha il comité «Via Precauta». Il territori sur il vitg da Sagogn, principalmain ils dus intschess da Plaun Larisch e Plaun Pigniel che fissan pertutgads da la via nova, èn tenor l'opiniun dal comité «In intschess d’impurtanza cultur-istorica garegì dad osps ed indigens sco lieu da recreaziun.»

Ils protagonists dal comité han preschentà in’atgna varianta per meglierar l'access da Laax enfin Sagogn. Quella sa basa sin la Via Fletg, la via actuala che collia il mument il vitg da Sagogn cun la Via Alpsu, en direcziun da Laax. La Via Fletg maina però tras in intschess, nua che las funtaunas dal provediment d’aua da la vischnanca da Sagogn sa chattan.

Legenda: Verd: Via chantunala H19, cotschen: varianta planisada tras Plaun Pigniel e Plaun Larisch, blau: via da Laax existenta, mellen: varianta planisada tras Fletg MAD

Proteger las tschiffadas d'aua

Per il president communal da Sagogn, Hanspeter Casutt, n’è quella proposta betg duvrabla. El ha menziunà ils prest 20 studis elavurads en connex cun l'access da Sagogn. «La vischnanca ha retschet ina clera cundiziun da procurar per in’alternativa a la Via Fletg, gist pervia da las tschiffadas d’aua.» Cumenzar a construir vias en quest intschess, pudess disturbar las funtaunas ed influenzar a moda negativa il provediment d’aua da la vischnanca, ha il president communal ditg. «En gliez cas avain nus in problem massiv.» Casutt deplorescha ch’ils protagonists da la Via Precauta negligeschian quest aspect.

Pauc spazi per in’alternativa vesa il schef da l'Uffizi da construcziun bassa, Reto Knuchel. Per el è ina via tras in intschess cun zonas da protecziun da l’aua in unicum. A Sagogn probabel è quel creschì istoricamain. «Normalmain na dastga gnanc in trutg da viandar manar tras in tal intschess.»

Adattar il plan directiv

Avant ch’il chantun publitgescha il plan d’access vegni anc a cuzzar in temp. Reto Knuchel ha menziunà la decisiun dal Tribunal federal pertutgant il sviament da Schmitten. La varianta chantunala per in sviament da Schmitten ha fatg naufragi avant la dretgira federala. «La decisiun sforza il chantun dad integrar tals projects sco quel da Sagogn en il plan directiv chantunal.» Pér suenter che la midada dal plan directiv è acceptada po il chantun preschentar publicamain il project.