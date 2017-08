Sagogn: In project d’agroturissem en la Ruinaulta

Oz, 7:27

Linus Livers

Gist visavi la staziun da Valendau-Sagogn duain vegnir construids dus lajets da pestgar. Ir cun canu u far ina spassegiada tras la Ruinaulta, quai è atgnamain tut quai ch'ins po far en quella regiun ch'è sut protecziun naziunala. Uss datti qua però in preproject per agroturissem a Bargaus /Sagogn.