Ils lavurers han però pudì stizzar il fieu avant ch'ils pumpiers da Laax èn stads al lieu. Quai cun agid d'ina sprizza d'iert ed ina bindella. Trais pumpiers da Laax e Falera èn stads en acziun ed han controllà suenter la surfatscha. L'incendi ha donnegià ina surfatscha da 15 meters quadrat.

Pervia da la setgira regia en la gronda part dal Grischun il mument in fitg grond privel d'incendis da guaud ed in scumond absolut da far fieu.

RR novitads 06:00