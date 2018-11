La regenza grischuna ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala necessaria per il project.

Sin il terrirori da Bargaus a Sagogn po vegnì realisà ina nova purschida d'agroturissem. La regenza grischuna ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala ch'è stada necessaria, quai ha ella communitgà. Uschia èn avant maun las premissas per dus batschigls per ina tratga da peschs, ina plazza da giugar, ina plazza da grillar ed in edifizi da manaschi cun ina pitschna ustaria. Ils visitaders duain survegnir la pussaivladad da racoltar sezs verdura e da pigliar peschs a Bargaus.

RR novitads 09:00