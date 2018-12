In di da festa è quai era per l’investur egipzian Samih Sawiris. Sco el ha ditg ad RTR saja in siemi daventà realitad. L’impurtant saja fatg, uss possian ils auters lavurar, di el cun in surrir. El saja endisà che tut ses projects (el ha realisà tranter auter in resort da vacanzas en l’Egipta) cuzzian ditg. I saja normal ch’ins na possia betg realisar tals projects en curt temp.

Ed a la dumonda, sche l’investur che ha mess a disposiziun 82 milliuns francs, haja era legì insaquants dals 600 ordinaturs cun rapports e plans ch’ins ha stuì trametter a Berna (l’Uffizi federal per traffic ha dà la finala la lubientscha da bajegiar) ha Samih Sawiris ditg ch’el na haja legì nagins. El haja fidanza en ils auters. I saja indispensabel da delegar tals projects; ins na possia betg far tut sez.

La disciplina da spetgar

Mo l’um che ha il schaner 62 onns conceda ch’el haja duvrà blera pazienza. Mintgatant na saja quai betg uschè lev da spetgar, sch’ins sappia nua che quai stoppia ir, ed ins veglia adina ch’i giaja pli spert. Mo qua emprendian ins la disciplina da spetgar. El haja emprendì d’avair dapli pazienza en Svizra, e quai saja bun.

Legenda: Inauguraziun dal Schneehüenerstock-Express cun Peter Furger, Samih Sawiris, Heidi Z'graggen e Bernhard Russi (da sen.) RTR, Hubert Giger

«Il pop è naschì»

Il victur olimpic ed in dals iniziants dal project Bernhard Russi ha ditg en ses pled da bainvegni ch’il pop saja naschì. Uss stoppia el emprender dad ir. Russi di ch’el haja realisà che Andermatt, nua ch’el è creschì si, stoppia far insatge suenter che l’armada svizra haja bandunà la val. La schanza saja en il turissem ed ensemen cun ils vischins da l’autra val dal culm, ils Grischuns, possian ins cuntanscher insatge. Ensemen sajan els stà ferms.

Legenda: La staziun da muntogna al Schneehüenerstock. ASA, Valentin Guthiger

«Ina visiun daventa realitad»

Quai èn stads ils pleds da la cussegliera guvernativa da l’Uri Heidi Z’graggen. Grazia al spiert da piunier, curaschi ed in engaschament finanzial enorm da Samih Sawiris possian els avrir in nov chapitel en l’istorgia dal turissem da la regiun dal Gotthard cun l’inaguraziun dal «Schneehüenerstock-Express».

Legenda: Las gondlas che van da l'Alpsu sin il Schneehüenerstock. RTR, Hubert Giger

La planisaziun da l'entir project ha cuzzà da 2008 - 2014. Cumenzà a bajegiar ha l'Andermatt Sport SA (ASS) 2015. Il project ha custà 130 milliuns francs, 82 milliuns ha la ASS finanzià sezza; ils chantuns Uri (5 milliuns) e Grischun (3 milliuns ) han concedì contribuziuns à fonds perdu e la Confederaziun ha dà emprests (en il rom da la politica regiunala nova) da 40 milliuns per in tschains favuraivel.

