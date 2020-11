La Sana Surselva è vegnida fundada avant 5 onns per armonisar ils secturs da spitex, chasas da vegls e l'ospital.

Dapi sia fundaziun avant tschintg onns emprova La Sana Surselva dad unir en ina furma u l'autra las instituziuns da Spitex, las chasas d'attempads ed il Spital Regiunal Surselva. Enfin uss hai dà nagins resultats concrets. L'emprova da metter tut las set chasas da vegls e da tgira sut in tetg cuminaivel ha fatg naufragi ed ha stuì vegnir sistida l'onn 2019.

Nova emprova

Per lantschar da nov la discussiun è la Sana Surselva ida per agid d'ina firma externa. Quella ha cumpareglià la situaziun da la Surselva cun l’Engiadina Bassa ed il Partenz. En quellas duas regiuns datti gia sistems integrals per il provediment da sanadad. La Surselva vul uss profitar da las experientschas da quellas instituziuns.

Collavuraziun è indispensabla

Per tut las instituziuns pertutgadas – Spitex, chasas d'attempads e Spital Regiunal Surselva – èsi cler ch’i dovra ina collavuraziun. Il project inizià cumpiglia quatter fasas e duai esser terminà en tschintg onns. Punct da partenza dal project è la radunanza da la Sana Surselva dals 27 da november.

Là ston ils delegads da las vischnancas purtadras dar glisch verda al project. Schebain quel ha lura success, nua ch'il viadi maina e co il provediment da sanadad vesa or la finala, quai na po anc nagin dir. Tenor plan da temp, duess il project esser terminà entaifer tschintg onns.