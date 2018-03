Dapi l'october 2017 vegnan las installaziuns dal lai da fermada Zervreila sanadas. E sanà vegn quasi tut: ils conducts e las installaziuns tecnicas da la svidera da funs, da la gallaria da pressiun e da las turbinas sco era dal conduct d'aua restanta. La gronda part da quellas lavurs progredeschan tenor plan, sulet tar la svidera da funs datti in pign retard da ca. 4 dis.

Blers sediments e temperaturas bassas

Per pudair sanar il conduct e las installaziuns tecnicas da la svidera da funs sto quella l'emprim vegnir stuppada per pudair laschar ir ora l'aua dal conduct. Pir cu il conduct è vid, pon ils lavurers demontar las installaziuns tecnicas e sanar il conduct era endadens. Serrada vegn la svidera da funs – che sa chatta ca. 15 m sut aua – cun in grond bischen d'atschal, quasi ina sort cucun, che vegn betunà en il conduct. Per pudair far quai ston ils sediments ch'èn sa rimnads sur ils onns enturn la svidera da funs, l'emprim vegnir allontanads cun ina sort pumpa che tschitscha davent ils sediments, sco in tschitschapulvra.

Tenor il manader dal project Hans-Peter Capatt, ha l'emprim sistem planisà per tschitschar giu ils sediments betg funcziunà sco previs. Perquai han els stuì far differentas midadas e quai haja chaschunà per part il retard. In'autra part dal retard è la culpa da l'enviern passà cun blera naiv e temperaturas bassas.

Cun temperaturas sut minus 20 grads saja simplamain betg pli stà pussaivel da lavurar vi dal lai.

Lavurs ston vegnir fatgas l'enviern

Tuttina stoppian quellas lavurs vegnir fatgas l'enviern. Durant las lavurs vi dals differents conducts èn las capacitads da laschar giu aua dal lai fitg limitadas, i tanschia gist da svidar la pauca aua che vegn en il lai l'enviern. Sco ch'i vegnia dapli aua, s'augmentia il livel dal lai ed ils plazzals vegnian inundads.

