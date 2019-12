Pe da taglia Schluein nov tar 70%

Schluein sbassa il pe da taglia da 80 sin 70% da la taglia chantunala simpla. Plinavant ha la radunanza communala Schluein approvà il preventiv per l'onn che vegn. Quel quinta cun in gudogn da bun 200'000 francs. Las entradas muntan a 3 milliuns francs. Tar las investiziuns quinta Schluein cun expensas da netto 650 milli francs.

Pe da taglia Lumnezia nov tar 100%

Er en Lumnezia ston ins pajar l'auter onn pli pauca taglia. La radunanza communala ha approvà da sbassar il pe da taglia da 105 sin 100% da la taglia chantunala simpla. Plinavant ha la la radunanza communala Lumnezia approvà il preventiv per l'onn che vegn. Quel è equilibrà e quinta cun in surpli d'entradas da 2'500 francs. Las entradas ed expensas muntan a passa 15 milliuns francs.

Tar il credit per la renovaziun da la scola èn ils Lumnezians sa decidids per la varianta che cumpiglia in cundriz fotovoltaic ed han concedì in credit da 3,7 milliuns francs. Il suveran sto anc decider a l'urna.

Val investescha per nova halla polivalenta

La radunanza communala Val ha approvà il preventiv per l’onn che vegn. Quel quinta cun in surpli d’entradas da passa 250'000 francs. Quai tar expensas da bunamain 10 milliuns francs. Il quint d’investiziun da la vischnanca da Val saja plitost aut e muntia ad investiziuns nettas da bunamain 9 milliuns francs, hai num en la communicaziun. La raschun saja che Val bajegia ina nova halla polivalenta. Il pe da taglia resta tar 100% da la taglia chantunala simpla.

RTR novitads 21:00