Schluein: Trais blessads suenter collisiun frontala

Tar ina collisiun frontala curt suenter Schluein en direcziun Laax èn sa blessads la mesemna saira trais persunas levamain. Ils dus uffants, che sa chattavan en in dals autos, n’èn betg vegnids ferids. Quai scriva la polizia en ina communicaziun a las medias.

Sco quai che la polizia chantunala scriva era in automobilist (66) sulet sin via en direcziun Laax. Ord motivs anc betg enconuschents è el vegnì curt suenter Schluein sin l'auter vial. Là è el collidà là frontalmain cun in auto cun quatter persunas.

L'automobilist e duas dunnas èn vegnidas blessadas levamain. Ils dus uffants sin il sez davos n'èn betg vegnids blessads.

Il traffic ha stuì vegnir svià per in’ura e mez sur ina via laterala. La polizia chantunala investighescha uss co ch’il accident è succedì exactamain.

RR novitads 12:00