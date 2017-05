Schluein vul cumprar la davosa ustaria dal vitg

La Posta Veglia a Schluein

Quai è in cumplex amez il vitg, che cumpiglia in’ustaria cun sala e magasin, duas abitaziuns, parcadis, in clavà ed in grond curtin (surfatscha totala: 1’301 meters quadrat). Il pretsch en il contract da dretg da cumpra è 520’000 francs. Fin il prim da fanadur 2017 sto la vischnanca decider sch’ella vul cumprar l’ustaria per quel pretsch.