La vischnanca da Tujetsch ha visà il contract da sponsuradi cun ils dis da schlagher a Sedrun. Tenor l'organisatura MB Mountain Events munta quai la fin da l'eveniment.

En contact cun la vischnanca

El spera ch’i dettia tuttina anc ina schliaziun e ch’ins possia organisar ils dis da schlagher da Sedrun sut in auter num e durant in auter termin, di Josi Russi. Per l’eveniment dal 2018 saja ses hotel gia reservà per ¾. El saja en contact cun la vischnanca, mo i saja grev da chattar sponsurs en la regiun.

Era il hotelier dal «Kruezli», Curdin Brugger, di ch’i saja donn ch’ins chalia gia suenter dus onns. El haja mintgamai gì ina gruppa che vegniva en l'lhotel.

La presidenta da Gastro Mustér Val Medel, Vrena Werth, di ch’ella saja involvida pauc en ils dis da schlagher. Ils organisaturs, la MB Mountain Events, hajan mo gì contactà ella a l’entschatta. Ella na haja nagina invista, tge che saja capità.

Dus eveniments che na han betg rendì

Dapli po il directur da Sedrun Mustér Turissem Hans-Kaspar Schwarzenbach dir. Da principi saja mintga eveniment che svaneschi da deplorar. Quai che pertutga ils «dis da schlagher» e «Pimp My Schlitte» stoppia el dentant dir che quels vegnivan organisads ina fin d’emna ch'era gia occupada bain en ils hotels, sch' i fascheva bell’aura. E la relaziun da custs e niz da quests dus eveniments na saja betg buna tenor sia opiniun.

Tenor l’organisatur hajan els gì in preventiv da passa 300’000 francs per l’onn passà. Nua che quest eveniment ha lieu quest onn n’è betg anc cler, sco RTR ha rapportà.

RR actualitad 07:00