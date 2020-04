Dapi quasi in mais èn las scolas serradas e l’instrucziun sto vegnir fatga a distanza. Quai munta supplementar lavur per las scolastas e scolasts ma en general funcziuna la scolaziun a distanza, di il cusseglier guvernativ Jon Domenic Parolini. Per tutgar il puls ha il responsabel per las scolas grischunas fatg visita en Lumnezia. El speria fitg che l’instrucziun funcziuna en l’entir chantun tuttina sco qua en Lumnezia ma las sfidas sajan per tuts grondas.

Senza l’infrastructura èsi grev

Per las emprimas quatter classas na datti anc nagina instrucziun via il monitur, ha ditg il mainascola da la Lumnezia Conradin Caduff. Per las classas pli autas dentant datti mintgadi ina sesida digitala ed era ils pensums e l’agid vegn via il telefonin u il tablet. Quai na saja per ils uffants betg tut nov, ma sulet avair contact a distanza saja betg simpel. Tuttina emprovian las scolastas ed ils scolasts da far endretg a mintga uffant. Gidà haja segir che mintga scolar haja in tablet persunal, ma per l’installaziun dals programs hajan els duvrà agid, e quai saja stada l’emprima sfida, declera la scolasta Marina Caduff.

Far clausuras e controllas quasi nunpussaivel

Ma la scola haja era finamiras e quellas veglian ins era cuntanscher en la situaziun actuala. Ma clausuras na sajan betg propi pussaivlas da far, ma quai na saja forsa era betg il pli decisiv il mument, impurtant saja ch’ins vegnia dad instruir ils cuntegns necessaris e quai possian ins far. Ma pir cura ch’ins vegn puspè ensemen en stanza da scola, èsi pussaivel da vesair nua che la classa stat. Ma vis sur l’entira vita da scola sajan probabel quellas emnas da scola a distanza betg las decisivas ed almain ina pitschna part, ma tuttina saja impurtant da mantegnair las finamiras en egl, accentuescha Jon Domenic Parolini.