Scola da pizzaiolos a Mustér

A Mustér pon ins emprender la professiun dal pizzaiolo d’in champiun.

Dapi rodund dus onns è Claudio Vicanò pizzaiolo en il Resort Catrina. El ha era gia organisà ina concurrenza da pizzaiolos. Da nov pon ins era emprender la professiun dal pizzaiolo. La furmaziun che vegn purschida en il Resort Catrina cumpiglia quatter dis teoria, quatter dis pratica ed in examen final. La scola vegn purschida sut l’egida da l'Unione Pizzaiuoli Tradizionali e Ristoratori, per la quala Claudio Vicanò scolescha pizzaiolos en l’Italia. Sco Vicanò di dettia blers che lavurian sco pizzaiolos e n’hajan dentant nagina savida davart las ingredienzas ch’els dovrian e n'era betg davart l’elavuraziun da quellas per far ina buna pizza tradiziunala taliana.

Per in e scadin

Il curs da basa sa drizza cunzunt a persunas che vulan daventar pizzaiolos. En in curs spezial datti la pussaivladad da sa perfecziunar ed uschia per exempel sa preparar per concurrenzas da pizzaiolos. Era per amaturs datti ina purschida. Aifer dus mezs dis pon quels emprender ils secrets da far pizzas.

Adina a la tschertga da novas ideas

La scolaziun vegn fatga en il Resort Catrina a Mustér. Per la manadra dal hotel, Margrith Gianola, duai la purschida carmalar natiers giasts ed era far enconuschent il resort e la regiun. I saja ina bella val, i marschia dentant turisticamain memia pauc en quella, manegia ella. Perquai saja ella adina puspè averta per porscher novas chaussas.

