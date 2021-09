Per la 10avla giada ha la Scola da talents Surselva absolvì cun ses scolars e sias scolaras ina «challange» che promova il spiert da cuminanza e per emprender d'enconuscher ses agens cunfins e da surpassar quels.

24 uras èn las 33 scolaras e scolars da la Scola da talents Surselva da viadi. Senza durmir e plain sfidas, gieus ed avetnuras. En gruppas vegnan schliads problems cumplitgads, inscenads en curt temp in teater u ch'i vegn absolvì ina chaminada d'orientaziun. Ma i vegnan era testads ils agens cunfins e surmuntà temas. Persuls, da mesanotg tras il guaud, sa laschar crudar e fidar ch'ils conscolars e las conscolaras èn qua per tegnair els u tegnair tras tutta notg, senza ir a durmir.

L'experientscha dals davos onns ha mussà als scolars e las scolaras da talent ch'e la «challenge» ha in effect positiv per la cuminanza en scola e dat energia per dumagnar las sfidas che scola e furmaziun da lur talent portan.