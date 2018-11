Or da Telesguard dals 06.11.2018.

Scola da talents Surselva cumbatta per dapli scolars

L’onn passà gievan anc 42 scolars a scola a Glion. Dapi quest onn da scola èn quai mo pli 29 uffants. La raschun: Dapi trais onns datti era a Cuira ina tala scola da talents. Ils scolars da Cuira e conturn che gievan a scola a Glion, van uss en la scola da talents a Cuira.

Mo pli duas partiziuns

La reducziun da scolars ha gì per consequenza, ch'i dat dapi quest onn da scola mo pli duas partiziuns e betg pli trais. Tenor ils responsabels ina grondezza ideala. Però pli pitschna na dastga la scola betg pli vegnir. Uschiglio vegniss quai finanzialmain stretg per la scola da talents.

Scola da talents vess da spargnar

Sco bleras vischnancas grischunas sto era la vischnanca da Glion spargnar. Dentant nua? Tscherts commembers dal parlament communal da Glion vesan il potenzial da spargn tar la scola da talents a Glion. Els èn da l'avis ch’i giess era cun meds d’instrucziun pli simpels. Per ils ins è quai in luxus – per ils auters ina necessitad. Qua van las opiniuns dapart.

Ina da quatter

La scola da talents Surselva è ina da quatter scolas da talents en Grischun. Las autras èn a Champfèr, Tavau ed a Cuira.

