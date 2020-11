Per la gronda part da noss uffants èsi tuttina, tge linguatg ch’els ston emprender. Che quai saja il rumantsch sursilvan u il rumantsch grischun. Per nus è il rumantsch grischun bunamain la meglra schliaziun. Per l’ina è quel per ils da Trin relativamain datiers al dialect da Trin, e per ils auters n’emporta quai nagut, tge idiom ch’els emprendan.