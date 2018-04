Ils commembers da la secziun locala da chatschadurs Vorab na s'engaschavan betg avunda per l'uniun, perquai ha la suprastanza demissiunà en globo.

La demissiun e la tractanda «schliar l'uniun u betg?» è stada in impuls per lantschar la discussiun sur da l'avegnir da l'uniun.

Anc durant la radunanza generala han ins chattà 4 novs commembers per la suprastanza. Enfin la radunanza da primavaira duai era dar candidats per il presidi.

Mez december 2017 han ins savì leger en las medias da print, che la secziun locala da chatschadurs Vorab saja en ina crisa existenziala. La suprastanza aveva demissiunà en globo e schizunt tractandà a la radunanza generala la schliaziun da l'uniun. Tenor l'actuar da l'uniun Gion Lechmann haja quella demissiun en globo gì differents motivs. Per ina saja quai stà la mancanza da temps d'intgins suprastants pervia da la professiun, per l'autra saja dentant era l'engaschi dals commembers per l'uniun betg stà gronds ils davos onns. Che adina ils medems commembers hajan gidà durant occurenzas, haja demotivà la suprastanza.

Buna participaziun a la radunanza generala

Cun demissiunar en globo e tractandar la schliaziun da l'uniun a la radunanza generala haja la suprastanza vulì provocar e procurar per ina gronda participaziun a la radunanza generala. Quai saja gartegià ed a la radunanza saja lura era vegnì discutà intensiv sur da l'avegnir da la secziun. Tenor Gion Lechmann haja dà dals commembers in ferm votum per l'uniun e per cuntinuar cun la lavur en favur dals chatschadurs e la chatscha. Gia durant la radunanza hajan els chattà 4 persunas per la suprastanza. E Gion Lechmann è persvas, ch'els chattian enfin la radunanza da primavaira era candidats per il presidi, il sulet post anc vacant.

