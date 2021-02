A Sedrun è crudada giu la sonda suentermezdi in’alpinista. La dunna da 60 onns è vegnida blessada mezgrev. Ina gruppa da turas da la Svizra franzosa era da viadi al Piz Máler. Sin in'autezza da 2'700 meters sur mar ha la gruppa fatg in deposit cun ils skis, per pudair ir il davos toc sin il piz a pe. La dunna che gieva sco segunda è crudada giu dad in cuflà e silsuenter ruschnada radund 150 meters dad in culoir giuaden. L’alpinista è vegnida transportada cun la Rega en l’Ospital chantunal a Cuira.