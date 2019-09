Dals 12 fin ils 15 da settember han indigens e giasts puspè pudì far sport a Sedrun e quai en moda differenta. Tranter auter èn era viandar, Nordic Walking u golf stà sin il program. Era il settember 2020 duai puspè dar dis da fitness.

Singuls exercizis, per exempel quels dal Professional Intense Interval Training (P.I.I.T) per trenar cundiziun, forza e coordinaziun en gruppa èn intensivs. Uschia er per Ines Berther che stat a Flüelen ed è creschida si a Sedrun. Ella haja legì en la gasetta locala Tuatschina ch’i dettia quests dis da fitness, ed uschia haja ella prendì part dad els ed era visità la famiglia.

Margrit Forrer e sia famiglia han ina chasa da vacanzas a Sedrun. Sch’i dettia qua in eveniment, surtut da sport, prendia el gugent part.

Andy Gasser è magister da sport. Per el dat quai surtut dus motivs dad esser da la partida: Sport saja sanadaivel, el sez veglia far dapli ed il conturn saja grondius.

Legenda: Prisca Gerber-Lutz, la trenadra da fitness, mussa co far ils exercizis RTR, Hubert Giger

Organisà ils dis da fitness a Sedrun han la fisioterapeuta Judith Höferlin e Prisca Gerber-Lutz. Ellas sajan amias dapi blers onns. Ils geniturs da Prisca vegnan da la Val Medel, e la famiglia da Judith ha cumprà ina chasa a Selva en Tujetsch.

Els hajan tants muments positivs en Surselva, e perquai veglian ellas dar enavos insatge a la regiun cun quests dis da fitness.

