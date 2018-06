«Ina catastrofa»

Mo dapi dus onns è il plazzal amez il vitg da Sedrun vid. Ins vesa ina baracca dubla ed in paraid alva, ed en la part sut vesan ins era fastizs da las emprimas lavurs. Il president communal da Tujetsch Beat Roeschlin è indignà. Quest plazzal sper la via chantunala saja ina vargugna per Sedrun. I saja ina catastrofa. Mo la vischnanca na possia far nagut. Quitads fetschia il plazzal era pervia da la segirtad.

Legenda: Fastizs dal plazzal RTR, H. Giger

Prime Elements na prenda betg posiziun

Els n'hajan betg pudì prolungar la lubientscha da bajegiar, perquai che quai saja fixà uschia en la lescha federala (dretg privat). Perquai ha la Prime Elements fatg recurs a la dretgira administrativa dal chantun Grischun, conferma il president da quella Urs Meisser ad RTR. Il recurs saja vegnì avant 9 dis. Uss veglian els laschar prender posiziun las duas partidas ed ir a guardar il plazzal. I possia cuzzar fin d’atun avant che la dretgira decidia.

Marcel Thoma da la Prime Elements di ch'els na veglian betg prender posiziun.

Legenda: Fastizs RTR, H. Giger

Project cun 4 chasas, inclusiv hotel

2011 ha l’hotel Alpsu a Sedrun fatg concurs. Alura ha la firma da Zug Prime Elements cumprà il giaschom. Las lavurs han entschet 2016 cun furar sondas per ina pumpa a chalira. Il project ha cumpiglià 4 chasas cun 17 abitaziuns ed in hotel cun 53 chombras dublas, sco Marcel Thoma da la Prime Elements ha gì ditg ad RTR. Custs: 24 milliuns francs. Previs era quai dad avrir l’hotel la stad 2018. Mo quai na è betg pli pussaivel.

Firmas na han betg survegnì daners

Il december 2017 ha Marcel Thoma da la Prime Elements (la firma da construcziun sa numna Spectrum Sedrun Investment SA) gì ditg ad RTR che l’investider na haja betg pajà sia cumpart. Ina consequenza è stada che era las firmas da construcziun n'han betg survegnì ils daners. Probabel sa tracta quai dad ina summa da plirs tschientmillis francs.

