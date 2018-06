Glindesdi, ils 11.06.2018, entschaivan las lavurs per la Residenza Dulezi a Sedrun. Quella vegn realisada en il center dal vitg tranter il Coop e la Banca chantunala grischuna.

Sedrun: Emprima badigliada per la residenza da seniors

Project da 11 milliuns francs

La Residenza Dulezi ha tschintg auzadas cun 18 abitaziuns. La gronda part èn abitaziuns da 2 ½ stanzas, intginas da 3 ½ e duas da 4 ½ (quellas duas èn en il plaunterren, ina è reservada per il pedel). En il plaunterren datti era ina cafetaria publica e las localitads da la Banca Raiffeisen. En la halla da parcar datti 13 parcadis, e quels stattan era a disposiziun dals cussadents. Il project inclusiv conturn custa ca. 11 milliuns francs.

Seniors han spetgà vess

Sco il gerau Renato Decurtins ha ditg ad RTR, sajan intginas stanzas gia reservadas. Entginas senioras e seniors hajan spetgà vess sin la residenza. Ils cussadents pon profitar da servetschs sco la Spitex ubain la pussaivladad da gentar e tschanar en la cafetaria. Ed en mintga abitaziun datti ina cuschina.

Access als parcadis en l'ost

Cumpareglià cun il project preliminar haja quai dà ina midada: L’access als parcadis è uss en l’ost, vul dir: ils autos van da la via principala giu tar la halla plurivalenta e da là da la rampa ensi e vers la halla da parcar da la residenza. Quai saja pli simpel e spargnia custs, di Renato Decurtins. L’access en il vest fiss stà pli cumplitgà, perquai che la via sper il Coop giu saja taissa ed ins avess anc stuì guntgir in ischi.

La Residenza Dulezi vegn manada da la Residenza Dulezi SA. Acziunaria principala è la vischnanca da Tujetsch.

Sche tut va sco previs pon senioras e senioras retrair las abitaziuns l’enviern 2019/20.

