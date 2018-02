La musica da tschaiver «Ils Vagabunds» ha decidì da far ina midada vid la festa da tschaiver, perquai ch'il dumber da visitaders saja sa reducì ils ultims onns, declera Adrian Vincenz dal comité d'organisaziun. «Sche nus n'avessan betg las guggas, lura vesess quai ora pulit trist la saira en halla. Perquai sajan ins sa regurdà vida pli baud, cura ch'i vegniva fatg festa en ina tenda, e cura ch'i na deva naginas limitaziuns da vegliadetgna. «Quai era dad uffants pitschens che faschevan termagls fin tar pli vegls. Ils uffants stuevan simplamain ir a chasa la saira ed ils creschids stevan pli ditg.» Uschia emprovian ins puspè da far vegnir dapli glieud, di Adrian Vincenz.

Vitget da festa

Sin il parcadi tranter il Coop e la Banca chantunala vegn tschentà ina tenda per var 250 persunas. Dasperas vegn in char cun gril, ed in per la bar pustada. Tenor Adrian Vincenz duai quai dar in pitschen vitg da festa. Quai per ch'era ils participants possian metter sin quest plaz lur chars ch'els han preparà per il tschaiver.

