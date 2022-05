Per la stagiun da stad han las regiuns turisticas da Sedrun-Mustér ed Andermatt finalmain ina carta da giasts communabla e digitala. Quai suenter ch'i ha dà pliras emprovas d'unir las purschidas ed era da fusiunar las organisaziuns turisticas. Dapi che las cartas dals territoris da skis, valan da Mustér fin ad Andermatt è la collavuraziun sur il pass Alpsu, era tranter las organisaziuns turisticas s'intensivadas e la carta da giasts communabla sulet il pass final. Però per pudair far diever da las pendicularas èsi vegnì creà duas differentas cartas, uschia communitgeschan Sedrun-Mustér ed Andermatt.

Duas differentas cartas

Ils giasts vegnan a pudair selecziunar tranter duas cartas. Ina saja la «Carta Cristalla» cun diversas reducziuns e bons, e tschella saja la «Carta d'Aur» nua ch'ils giasts pon nizzegiar las pendicularas da Sedrun-Andermatt e Mustér per in pretsch reducì. Quai tenor gust tranter 2 e 7 dis la stad. La purschida da las pendicularas era vegnida stritgada l'onn passà. Quai aveva chaschunà malruaus, surtut cun ils possessurs da segundas abitaziuns. Il suprastant da las duas uniuns dals possessurs da segundas abitaziuns era sinaquai sa retratgs ord il cussegl d'administraziun da Sedrun-Mustér Turissem. Che las pendicularas pon uss vegnir nizzegiadas per in pretsch reducì era ina da las propostas da las uniuns dals possessurs da segundas abitaziuns.

Las cartas da giasts vegnan digitalas

Davent dal 1. da matg 2022 èn las cartas da giasts communablas da Sedrun-Mustér ed Andermatt digitalas. Da nov han las cartas digitalas da giasts tant a Mustér Sedrun sco er en la regiun da vacanzas dad Andermatt in code QR sin il smartphone u sin il mussament stampà.

Per la stad 2023 saja era prevì d'integrar la Viafier Matterhorn-Gottard en la carta da giasts, hai num.