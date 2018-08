La presidenta da Sedrun-Mustér Turissem Corinne Staub è optimistica per il futur. Il pool da marketing planisà da las pendicularas da Mustér e dad Andermatt-Sedrun na saja nagina concurrenza per els, anzi saja quai in bun signal che las pendicularas piglian finalmain serius las dumondas da marketing, di Staub. Els avessan gugent fatg part da quest project, ma las vischnancas veglian l’emprim spetgar dus fin trais onns e sche tut funcziuna bain alura vegnian els segir a far part da quest pool, uschia Staub.

Contract cun Grischun Vacanzas po vegnir annullà mintg’onn

Il mument fa Grischun Vacanzas il marketing per la SMT, ma quest contract possia vegnir schlià mintg’onn. Era saja l’emprim da spetgar co las duas pendicularas vegnian da sviluppar il project. La finala sajan quai duas interpresas independentas e dus concurrents ed in tal project basegnia ina collavuraziun stretga. Era n’hajan sumegliants projects d’in pool da marketing betg adina gì il success giavischà, ma qua speria SMT ch’il project gartegia, uschia Staub.

Nagin problem per Grischun Vacanzas

Grischun Vacanzas ha prolungà la cunvegna da prestaziun cun Sedrun Mustér Turissem, e nagut sa mida, sche las pendicularas da Mustér SA e la Andermatt-Sedrun Sport SA fan ina atgna organisaziun da marketing ordaifer Sedrun Mustér Turissem. Grischun Vacanzas veglia era integrar en l’avegnir las duas pendicularas sisum la Surselva en sia communicaziun, di Flavio Godenzi da Grischun Vacanzas. Quai saja e restia ina offerta fitg impurtanta per ils giasts.

Nagin novum

I na saja nagina excepziun che las pendicularas veglian far marketing en atgna chaussa. Quai possia avair l’avantatg che las pendicularas possian drizzar ora lur marketing in pau dapli sin il martgà internaziunal, e Sedrun Mustér Turissem possia sa focussar dapli sin la Svizra ed ils pajais vischinants, di Godenzi. Impurtant saja ch'i na dettia nagins duplicitats, ch’ins discurra ensemen, ch’ins haja ina gruppa en mira ed ina strategia.

