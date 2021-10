Las emprimas experientschas en la residenza da seniors a Sedrun èn fitg bunas. E duas dunnas han quità ed adempleschan ils giavischs da las locatarias e dals locataris.

Tresa Bohnenblust ha 94 onns ed è la veglia locataria en la Residenza Dulezi. Ella steva en ina chasa a Dieni. Sco dunna che viveva persula era ella adina dependenta dad insatgi che vegniva per ella u purtava insatge, e surtut l’enviern cun la naiv era quai grev. Perquai saja ella sa decidida da vegnir en la residenza da seniors en il center da Sedrun.

Nus avain cumadaivel, las stizuns ed il consum tut dasperas, e quai è fitg bun.



Els hajan bellas abitaziuns e bun contact in cun l’auter, e quai saja principal, di Tresa Bohnenblust.

Nus avain tut quai che nus duvrain en nossa vegliadetgna.

Emanuel Berther (83 onns) e sia dunna Claudia èn sa decidì da bandunar la chasa – ch'era gist visavi da la residenza – e da laschar quella al figl ed a sia famiglia. La chasa era gronda, e perquai haja sia dunna manegià ch’i fiss meglier en ina abitaziun pli pitschna. Els hajan tut quai ch’els veglian ed hajan era contact cun tuts.

Nus essan sauns e viscals e quai vala bler. Speranza pudain nus anc star ditg qua.

Duas persunas da contact

Rosvita Loretz ed Elvira Deplazes èn mintgamai da las 08.00 fin las 09.00 da glindesdi fin venderdi en chasa (e 5 uras pichet). L’emprim guardian ellas, sche tut saja en urden. Impurtant saja da sa gidar ed ademplir giavischs sco organisar in taxi, in viadi, la maglia u coordinar termins sco quel cun il medi. I dettia era persunas che veglian ch’ellas scalinian ina giada l’emna u mintga duas emnas per guardar, sche tut saja en urden, di Elvira Deplazes.

Nus avain era avert in zic las ureglias ed udin, sch’insatge na è betg bun en chasa u sch’insatgi duvrass forsa agid.

La finamira saja da far la vita en la residenza da seniors uschè leva ed empernaivla sco pussaivel, di Elvira Deplazes.

Legenda: La residenza da seniors a Sedrun RTR, Hubert Giger

La Residenza Dulezi a Sedrun ha 18 abitaziuns (ch'èn affitadas). En il plaunterren datti la cafetaria La Miula e las localitads da la Banca Raiffeisen. Alura datti era in local da s’entupar e da zambregiar ed ina garascha sutterana.