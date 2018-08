Gia il matg aveva La Posta infurmà ch’ella tschertgia ina nova schliaziun per sia filiala a Sedrun. Dapi alura han ins discutà la situaziun cun las autoritads communalas da Tujetsch. Ed ils 18 da settember vegn la populaziun infurmada.

Legenda: Il Denner Satellit a Sedrun RTR, Hubert Giger

La purschida cun in partenari saja sa cumprovada, scriva La Posta. Questa fatschenta cumpiglia brevs e pachets sco era pajaments e la pussaivladad da retrair daners. Plinavant èsi planisà da realisar in indriz cun caums postals. Il model cun in partenari dettia quai gia en passa 1'000 lieus en Svizra ed en 17 vischnancas en Surselva.

En discussiun èn era Trun, Breil e Laax

Sco la responsabla da La Posta per la communicaziun regiunala ost, Carmen Lama, ha ditg ad RTR, tschertgia La Posta era ina schliaziun cun las vischnancas da Trun, Breil e Laax. Enfin la fin dal 2020 restian dentant las postas a Mustér, Glion e Flem.

