Sedrun: Restanzas spezialas dal chastè da Putnengia

Ina vitrina en il museum La Truaisch a Sedrun mussa objects ch’ins ha chattà durant la sanaziun da la ruina da Putnengia. Quels objects dateschan dal 13avel e 14avel tschientaner.

Pizs da paliets

Ins po vesair ossa d’animals, crappa curiusa e surtut ferradira. Il pli interessant ch’els hajan chattà, sajan ils pizs da paliets. Quels duvravan ins en il temp medieval surtut per ir a chatscha ubain era per la guerra, manegia Tarcisi Hendry dal Forum cultural Tujetsch. Autra tocca da fier èn in cuntè da manizzar vivonda, in zappin (senza moni), in mantegnair dad ina sadella, ina gutta ubain parts che tutgavan forsa vid fanestras ubain barcuns.

In plumin da crap

In dals craps ha ina rusna entamez. Pussaivel che quel vegniva duvrà per manizzar ervas. Ed in auter crap da scalegl fa endament in plumin; e quai lascha supponer, ch’ils construiders dal chastè han duvrà quel per guardar ch’ils mirs vegnian dretgs, di Tarcisi Hendry. Els, e surtut ils umens dal servetsch civil che han fatg la gronda part da las lavurs da restauraziun, sajan stads fitg surprendids da questas scuvertas.

Peter da Putnengia daventa avat

Il chastè da Putnengia è probabel vegnì construì enturn l'onn 1200. Indicaziuns precisas n'existan betg. La schlattaina dals ministerials da Putnengia è documentada l’emprima giada cun il chavalier Wilhelm (1252 – 1278). Savens eran els en servetsch da la claustra da Mustér. Il represchentant il pli impurtant dals da Putnengia è stà Peter. El è stà prinzi-avat da la claustra da Mustér da 1402 – 1438. Cun ses sustegn ed engaschi è naschida 1424 la Lia Grischa a Trun.

