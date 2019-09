La Conditoria lavura cun la firma Uffer

Las lavurs vid il nov bajetg han cumenzà glindesdi, ils 2 da settember. Ma gia avant in onn eran ils profils tschentads. Sco Reto Schmid di haja el reponderà il project, perquai ch’el custava memia bler; ed el haja era emprendì d’enconuscher la firma da Enrico Uffer da Savognin ch'era nominada per il Prix Montagne. Uss realisescha el ses project cun questa firma. Per l’interprendider innovativ da Sedrun va in siemi en vigur.

Legenda: Reto Schmid cun ils plans per il nov bajetg ensemen cun Martin Hongler ed Urban Augustin. RTR, Bertilla Giossi

17'000 fin 20'000 turtas da nuschs pitschnas ad ura

Il mument venda la Conditoria Sedrun-Switzerland 5 milliuns turtas da nuschs pitschnas ad onn en 13 pajais, tranter auter era en pajais arabs ed en l’Asia. En il manaschi lavuran 30 persunas. Oz vegn producì 3'000 turtas ad ura, en l’avegnir 17’000 – 20’000 ad ura. Sche tut va sco previs, vul Reto Schmid entschaiver a producir primavaira proxima en il nov bajetg.

Persvadì dal project

En ses project investeschan Martin Hongler (ch'è president dal cussegl d’administraziun da La Conditoria Sedrun-Switzerland) ed Urban Augustin (commember dal cussegl d’administraziun ensemen cun Reto Schmid che ha la maioritad da las aczias). Hongler ed Augustin èn persvadids dal product da lur partenari.

RR actualitad 17:00