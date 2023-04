Las pitgas d’auta tensiun passan l’entira Surselva. Ina part da quellas, numnadamain da Sedrun a Tavanasa vegn uss sanada. Construida è quella lingia vegnida il 1961 e perquai basegna quai pliras lavurs da mantegniment, declera il mainaproject da la Swissgrid Rafael Martin Roso. Per vegnir da far svelt las lavurs è il tschancun vegnì partì en quatter parts, las lavurs vi da quellas cumenzan tuttas uss suenter Pasca. En tut vegnian radund 80 lavurers ad esser ils proxims mais vi da la lavur. Quellas duajan esser a fin sin la fin da zercladur e custan a la Swissgrid radund 7,5 milliuns francs, declera Rafael Martin Roso.

Las pitgas vesan suenter las lavurs ora tuttina

Las lavurs sajan surtut per remplazzar struvas ed auter material. Era vegnan las chadainas remplazzadas e cun quai vegn la distanza da las lingias cun la terra era pli auta, quai che vegnia probabel a purtar in meglierament per las vischinas ed ils vischins, declera il mainaproject da la Swissgrid. Tar tschertas pitgas vegnan els era a stuair far lavurs pli grondas, era cun helicopter. Quellas lavurs vegnan reducidas sin in minimum e coordinadas cun la surveglianza da chatscha per minimar il disturbi.

Nagin auzament da la forza

La lingia existenta è ina lingia da 220 kV. Il mument na vegnia la forza da quella lingia betg augmentada, declera il pledader da medias da la Swissgrid Joshu Jullier. Las ovras solaras planisadas era en Surselva beneventa la Swissgrid, dentant na vegnian las lavurs per la rait il mument betg discutadas. Per pudair augmentar talas lingias dovria lubientschas che basegnan lung temp fin ch’ellas èn prontas, savens dapli che las lubientschas per las ovras, declera Jullier. Da principi stoppia mintga ovra nova dumandar lubientscha per dastgar duvrar la rait. Suenter possian ins dir co la rait stoppia vegnir megliurada. Il mument sajan els dentant gia en la planisaziun e realisaziun da la strategia 2024, declera Joshu Jullier.