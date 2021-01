Las planiras sut il vitg da Segnas èn idealas per far il sport da passlung. Ma ina loipa na deva quai dapi 20 onns betg pli. Quai han las duas dunnas vischinas Toja Maissen ed Anja Klittich vulì midar. Uschia è naschida la gruppa d’interess «Nordic Segnas».

Suenter ch’il plan è vegnì discutà da las dunnas, han ellas sco emprim stuì chattar ina maschina da pista. Cun quai che Nordic Surselva ha vendì ina maschina veglia a las pendicularas da Mustér, han ellas dumandà da pudair duvrar quella. Il responsabel da las maschinas, Otmar Venzin, ha immediat dà suatientscha al giavisch. Lura han las duas dunnas, ensemen cun lur umens Armin Berther e David Berther cumenzà a far guttas cun chau.

Dumandar tut ils possessurs da parcellas

L’emprim han las dunnas ponderà nua che la loipa pudess vegnir realisada. La ruta han ellas malegià sin ina carta. Suenter han ellas dumandà ils radund 40 proprietaris da las parcellas. Quels han per gronda part sustegnì l’idea, uschia che Anja Kittlich ha prendì e fatg ina runda cun ils skis da turas. L’emprima varianta per ina loipa era fatga. Il mument sajan ellas anc vid optimar la runda, di Toja Maissen.

Legenda: Ils quatter iniziants: David Berther, Toja Maissen, Anja Kittlich ed Armin Berther. mad, Nordic Segnas

Finanzià tut a moda privata

Il mument na dettia nagin sustegn finanzial, ni da la vischnanca da Mustér ni da Sedrun-Mustér Turissem. La finanziaziun saja tut vegnida fatga a moda privata. Els hajan dumandà per sustegn cun flyers ed en plirs lieus d’entrar en la loipa saja ina cassa ed in simbol da pajar cun Twint, di la mamma da quatter uffants, ch’è sezza ina passlungista passiunada. Fin uss hajan ins uschia pudì finanziar la maschina da pista ed era cumprar plattas per far la lingia per il stil classic.

Il project stettia e crodia dentant cun las finanzas. In tal sforz sco quest onn na possian ins betg far mintg’onn. Perquai dovria il sustegn finanzial «da tgi era adina», di Toja Maissen. La loipa actuala na fa il mument betg part a las raits da loipas svizzers u regiunalas. Quai saja dentant er ina finamira da Nordic Segnas.