Passar – guntgir – turnar a chasa

Traversar ina muntanera da vatgas-mamma sin ina pastgira d'alp n' è betg adina simpel. En ils territoris cun preschientscha da lufs èn las vatgas anc pli attentas per proteger ils vadels. Quai ha era consequenzas per ils viandants. Schizunt ils purs fan quitads, co agir endretg per evitar ils ristgs cun lur muntaneras.

RR actualitad 08:00