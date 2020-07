La vischnanca burgaisa da Sagogn n’è betg cuntenta cun l'agir da la vischnanca da Laax e ponderescha da far in stop da bajegiar.

Suenter passa trais onns planisaziun è stada l’emprima badigliada per la senda da tschimas a Laax. La senda che maina sur bunamain 1,5 kilometers davent da Murschetg sur Cons enfin il vitg da Laax è la pli lunga senda da quel gener en l’Europa.

Ils custs da construcziun èn calculads cun 7,5 milliuns francs. L’avertura da la senda cun sias tschintg plattafurmas da panorama è planisada per la stad 2021. Il manaschi surprenda la gruppa da l’Arena Alva per ils proxims 25 onns.

Nov obstachel

Strusch che las lavurs vid la senda da tschimas han cumenzà, pudessia dar in nov obstachel. La vischnanca burgaisa da Sagogn pretenda ina midada da terren tranter las vischnancas da Laax e Sagogn e quai anc avant che la senda da tschimas vegn construida sur il terren che tutga als burgais da Sagogn.

Tschiffada d’aua versus senda da tschimas

Cumenzà ha tut cun in sbagl dals da Sagogn. Lez han sanà la tschiffada d’aua dasper il cunfin cun la vischnanca da Laax ed han durant ils stgavaments surpassà il cunfin. Ussa è la funtauna sin territori da Laax e lezza ha ils dretgs da l’aua. Quella situaziun vulan ils da Sagogn midar cun barattar giu terren per che la funtauna saja puspè sin lur terren .

Igl è aua publica e nus avain dà ina concessiun dad 80 onns nua che las vischnancas politicas decidan. Las vischnancas politicas han decidì ed omaduas èn stadas cuntentas. Uschia è la pretensiun ademplida.

Durant las tractativas per la realisaziun da la senda da tschimas han tant la vischnanca politica sco la vischnanca burgaisa duvrà quella situaziun sco med da tractar. La vischnanca da Laax ha confermà da vulair far il barat da terren anc avant il cumenzament da la construcziun da la senda da tschimas. Il president da Laax, Franz Gschwend, è da l’opiniun che la vischnanca da Laax ha tut las lubientschas per pudair construir la senda a tschimas.