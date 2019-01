En Surselva produceschian ils purs da quai da 10 milliuns kilos latg. Quai resultia dad in studi, di Oskar Huber. Questa quantitad tanschia per remplazzar il latg che manca suenter ch’ils purs da Savognin na furneschian betg pli. Els deploreschian ch’il latg da Savognin manchia, ma quai n'haja betg consequenzas per las Sennaria Surselva.

2018: strusch 5.8 milliuns kilos latg

La Sennaria Surselva datti dapi 2013. L’onn passà hajan els elavurà strusch 5.8 milliuns kilos latg da la regiun e da Savognin, scriva Huber. Els produceschan differents chaschiels da muntogna e vendan quels en Svizra ed en l’exteriur. A Mustér lavuran 10 persunas inclusiv in emprendist.

