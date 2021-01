Sch'ins vesa Emanuel en ses vitg nativ a Laax sche croda el en egl tras sia gronda cordialitad. L'um da 41 onns , ch'ha dapi sia naschientscha in impediment d'udida, sa mova senza grondas difficultads tras ses mintgadi . La vita cun «mascrina» haja dentant midà sia vita in zic.

Jau na ves betg pli la mimica e quai è in zic ester per mai.

I dettia dentant strategias e meds d'agid per sa far chapir en talas situaziuns. Uschia dettia per exempel apps spezialas sin il telefonin che translateschian 1:1 il discurrì. Il pli impurtant saja dentant dad avair pazienza , esser avert ed avair in saun giudizi, di l'um che viva dapi questa stad cun sia famiglia puspè a Laax.