Surselva - Set punts a Danis-Tavanasa

Ina punt per il tren, ina punt per peduns e tschintg punts per autos. Il fotograf d'architectura Wilfried Dechau e l'uniun Nossa punt han edì in cudesch che tracta tut las punts che mainan sur il Rain Anteriur tranter Danis e Tavanasa.