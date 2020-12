Datiers da Siat en Surselva è in luf giuven vegnì sut in auto e mort.

Il luf tutgava probablamain tar il triep dal Piz Bargias – sco las autoritads da chatscha grischunas scrivan. Il territori da quest triep va dal Pass dal Cunclas enfin a Breil.

Tenor las autoritads è quai gia il quart luf ch’è mort tar in accident cun in auto u in tren. Dapi la fin da november han trais lufs pers lur vita en Surselva ed in en la Val d’Alvra.