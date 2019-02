La Sibla va per vias e strias; ed ella fa barlot fin la damaun marvegl. Ella respectiv il Siblus commentescha schabetgs da l’onn passà. Linus Flepp ha creà las caricaturas.

Mo fatschada – uschia titulescha la Sibla las sis dunnas dal «Warcus Meber». Sin l’emprima egliada fetschian quellas ina prima parita. Ina pli bella che tschella. Ma attenziun, ins duess era mirar sin las valurs internas!

Ina «Geischtersschtadt»

La Sibla sa fatschenta surtut cun las vischnancas en la Cadi. Ella sa dumonda nua che la nova suprastanza da Mustér saja e «quo vadis, Mustér?». La finala han ins ditg che Mustér saja ina «Geischterschtadt».

Nagin futur

Forsa èn era auters vitgs bandunads, per ex. Sumvitg. La Sibla sa ch’ils da Sumvitg han fundà in'uniun che sa numna «Sumvitg viva» per che tuts sappian alura era ch’insatgi vivia insumma là.

En quest cas statti mender cun ils da Medel. La Sibla discurra dad in «exodus da la Val Medel». E sut il titel Medel èsi scrit: Nagins uffants, naginas dunnas, nagina musica, nagin Binz, nagin futur.

Difficultads cun ils plevons

Forsa è Sedrun da «la vart segira». Ma ils Tuatschins hajan difficultads cun

ils plevons, sco la Sibla sa. Da quai e da bler auter e schizunt insatge da l’urs en Val Sumvitg pon ins leger sin 20 paginas en la Sibla 2019. Ella è vegnida stampada en 550 exemplars, custa 8 francs ed ins po cumprar ella online ubain en las butias da la regiun.

RR actualitad 08:00