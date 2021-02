Quests dis cumpara la gasetta da tschaiver, la Sibla, puspè. Ella custa 8 francs ed ins po cumprar ella en las stizuns da la Cadi ubain electronicamain via iTunes u GooglePlay.

«Gnanc il Prenci Tscheiver po fugir»

Igl è la 36avla annada. Pervia da corona ha ella dentant midà ses num a: Siblona. Enstagl d’in pled sin via cumenza il Siblus cun ina poesia e concluda en la segunda strofa:

ella vegn dalunsch e va buca pli e gnanc il Prenci Tscheiver sa fugir aschia camonda il virus nossa veta e cheu gida gnanc haver la gretta

Spiuns fin en Val Sumvitg

Sco in fil cotschen va corona atras la Sibla. Covid-19 ha era animà da far ina poesia tenor il verset: In, dus, trais, las chauras èn per pais. Ed apropos mascrina: I saja ideal da purtar quella per betg stuair salidar mintgin en il vitg. Il virus, quest «monster malsaun» fa schizunt quitads a Sontg Pieder.

Sin pagina 3 suonda in tema che ha chaschunà discussiuns: la via da Disla a Madernal. Il caricaturist ha elegì in nov vier per quest tschancun; ed il Siblus constatescha, ch’ins na possia betg discurrer pli da Quai è mes grip, quai è mes crap:

Quai è forsa schon tes crap, dentant na pos betg far cun quel tge che ti vul, pertge ils da Turitg han lur spiuns fin en Val Sumvitg.

Premi a Vera Weber

Mustér è stà il center dal mund la stad passada. Il Siblus n'aveva mai anc vis tanta glieud a Mustér, ed ins «duvrava fin in quart d’ura per pudair insumma traversar il stradun». Ina situaziun sumeglianta era al campadi da Fontanivas: Nua ir cun tut questa glieud?

Temas en la Sibla respectiv Siblona 2021 èn era: La naiv, la nova maschina da loipa, las pulpas che sgolan, ils daivets da la vischnanca da Mustér, vias serradas ubain la fusiun da Trun – Sumvitg.

Ma era l’avat da la claustra ch'è stà candidat sco uvestg da Cuira è in tema. Il Siblus è dentant led ch’ils canonis n'han betg acceptà questa candidatura:

Nus salvain era pli gugent l’avat si qua tar nus enstagl da parter el cun quels da Turitg.

Quai che Mustér parta dentant è il premi Acla da Fontauna: Quel dat il caricaturist – co pudessi esser auter! – a Vera Weber.

Plinavant datti ina survista da las persunas ch'èn entradas dapi il 1985 fin oz tar Las Bagordas.