Davos il ressort Catrina è vegni construì entaifer in mez onn ina pista da trenament per ir cun mountainbike. Uschia datti ina pista d’ascender il crest e trais rutas da differentas fermezzas da descender. Il parc duai esser ina attracziun ed ina pussaivladad da pudair trenar tecnica, di Marcus Weber, l’investur dal ressort Catrina.

La Surselva dovra purschidas la stad

L’idea saja surtut da posiziunar la destinaziun da Mustér, ma era l’entira Surselva sco destinaziun per mountainbike. Ils ultims onns na saja betg vegnì fatg bler e perquai dovri era impuls sco in tal parc da trenament, di Marcus Weber. Las investiziuns actualas en quest skillsparc muntan a radund 250'000 francs.

Per ils osps – ma senza portas

La purschida è vegnida construida surtut per ils osps dal ressort. Ina porta per entrar en quest parc na vegnia dentant betg a dar, sulet reglas per garantir la segirtad sajan necessarias, di Marcus Weber. Uschia saja il parc era avert per indigens, ma la responsabladad stoppia lura mintgin purtar sez.

TR Telesguard 17:40 / RR actualitad 07:20