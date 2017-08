Societad da musica Medel ha memia paucs commembers

Co vai vinavant? Quai è ina dumonda che fatschenta la societad da musica Medel. Perquai fa ella in appel a la populaziun da Medel en il Fegl uffizial da la Surselva da gidar.

5 commembers han abditgà

Ils 11 d’avust han musicantas e musicants gì ina saira d’infurmaziun e da discussiun. En il center da questa discussiun steva l’avegnir da la societad da musica. In motiv dad organisar questa saira saja stà che la dirigenta aveva scrit ch’ella veglia forsa chalar, di la presidenta da la societad da musica Medel Silvana Monn. Lezza saira hajan 5 dals 20 commembers da la societad da musica abditgà. Quai na saja dentant betg stà ina surpraisa, perquai ch’i dettia quasi mintg’onn commembers che sa retirian.

Betg chattà novs commembers

Sco Silvana Monn di vinavant hajan els empruvà da motivar anteriurs commembers da far part puspè da la societad da musica Medel – ma senza success. Plinavant hajan els era envidà scolars da vegnir a guardar in exercizi ed empruvar ils instruments. Ma senza success.

Els hajan era discutà la dumonda, sch'i na fiss betg pussaivel da collavurar cun musicants dad ordaifer la val. Ma quai na saja era betg ina schliaziun, perquai che quels vegnissan forsa mo per gidar a sunar in concert e mancassan alura a las festas da baselgia. Bun fiss dentant sche quels daventassan commembers novs.

Situaziun fitg critica

La situaziun saja fitg critica, di la presidenta. Cun ca. 15 commembers na tanschia quai betg per in “pensum minimal d’ina societad da musica.” A la radunanza generala da l’october veglian els discutar tge far e sch’ins stoppia – en il mender cas – forsa schizunt schliar la societad da musica. Ma alura mancass ina part impurtanta da la cultura en la vischnanca da Medel.

