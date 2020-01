La musica da Vignogn è cun Sagogn e Falera, ina da las sulettas musicas sursilvanas che sunan en segunda classa. Quai è sa sviluppà cun il dirigent e promotur da la musica da brass en Lumnezia, Remo Derungs. El viva per la musica da brass ed ha cun engaschi adina puspè pudì motivar giuvnas e giuvens da far musica era en ina societad.

Musica giuvenila Lumnezia da gronda impurtanza

La scolaziun tras la scola da musica furmia la basa, ma lura saja la musica giuvenila da fitg gronda impurtanza per pudair promover las scolaras ed ils scolars. Ch’el dirigia era la musica giuvenila saja da grond avantatg, ma betg il sulet factur che la musica da Vignogn haja gist pliras musicantas e musicants sut 20 onns. Impurtant saja era da mussar il plaschair e da pledentar la giuventetgna che saja per exempel a concert dad era far musica, e qua na sajan betg sulet la suprastanza u ils dirigents responsabels. Quai saja il pensum da tuttas musicantas e musicants da mussar il plaschair, di Remo Derungs.

Il plaschair è la basa

Il pli impurtant saja ch’il plaschair saja avant maun, quai saja la basa per tut. Alura sa mussian pliras vias per far musica. Il sa mesirar a festas na saja betg adina sulet d’avantatg. In dirigent d’ina musica stoppia sentir il puls e lura empruvar da far il meglier ord la situaziun. Ma dumandà saja l’engaschi da mintgin, di Remo Derungs che posseda era ina stizun d’instruments a Glion.

100 onns musica da Vignogn

La musica da Vignogn po quest onn festivar il giubileum da 100 onns. Quai fa ella cun organisar la festa districtuala da la Surselva ils 23 da matg. Sco regal a las musicantas ed als musicants datti ina nova unifurma e per gronda part era instruments novs. Quai saja ina investiziun necessaria era per il svilup da l’uniun. Talas occurrenzas communablas mantegnian la collegialitad entaifer l’uniun, accentuescha Remo Derungs.

RTR actualitad 11:00