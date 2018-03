L’onn da fatschenta 2016/17 è stà in onn plitost difficil per l’Arena da skis Andermatt-Sedrun. Il quint annual da l’Andermatt Sedrun Sport SA serra cun ina sperdita da 5 milliuns francs (2015/16: 3 milliuns francs). Quai communitgescha l’interpresa en il rapport da gestiun.

Curt e concis:

Il quint da l'Andermatt Sedrun Sport SA serra cun ina sperdita da 5 milliuns francs.

L'enviern 2016/17 ha cumenzà mal cun pauca naiv.

Il favrer ed il mars èsi stà savens bell'aura, surtut era las fins d'emna.

La finala ha l'Andermatt Sedrun Sport SA pudì augmentar ils dis da skis per 11'000 sin 335'000 – quai è in plus da 3.5 %.

Quint consolidà cun in EBITDA positiv

Il retgav net fa 13’908’639 milliuns cun in EBITDA da 2’756’195 francs. Il quint consolidà (cun la scola svizra dal sport da naiv Andermatt GmbH) mussa in auter maletg: in retgav net da 18 milliuns, in EBITDA positiv da 1,2 milliuns ed ina sperdita annuala da 3,9 milliuns francs.

La sperdita da 5 milliuns resultia surtut da las amortisaziuns da 4'427'857 francs, dals custs da finanzas da 769'547 francs, da la taglia da 51'940 francs sco era da custs supplemtars per persunal e custs per energia.

Pac naiv il november e december

L’enviern 2016/17 ha cumenzà mal. Il november e december hai navì pac; ed alura ha anc il favugn fatg luar la pauca naiv. Mo per ventira èsi vegnì fraid, e suenter ha la Andermatt Sedrun Sport SA pudì far naiv. Il schaner han ins avert il manaschi da Nätschen-Gütsch.

Augmentà ils dis da skis

Il favrer e mars èsi dentant stà savens bell’aura, surtut era las fins d’emna. Perquai èn ils giasts vegnì, e l’Arena da skis Andermatt-Sedrun ha pudì augmentar ils dis da skis (Skierdays) per 11’000 sin 335’000, quai è in plus da 3,5 % cumpareglià cun l'onn avant.

Naiv hai tuttina anc dà ils 23 da mars, e quai en abundanza. La consequenza è che la viafier Matterhorn Gotthard ha stuì interrumper il manaschi tranter il pass da l’Alspura e Nätschen durant quatter dis, e quai pervi da privel da lavinas.

Duas sutgeras novas

Era l’enviern passà ha l’Arena da skis Andermatt-Sedrun cuntinuà il project da colliar ils dus territoris da skis. Duas sutgeras novas da 6 èn vegnidas en funcziun: Quella da Unterstafel-Gütsch e la sutgera sin il pass da l’Alpsu. Plinavant han ins era pudì lantschar il segund tren d’après ski da la viafier Matterhorn Gotthard.

Sonda, ils 10 da mars 2018, tegna la Andermatt Sedrun Sport SA sia radunanza generala a Sedrun. Ina tractanda è ch’ils acziunaris ston approvar la fusiun tranter las pendicularas da la Andermatt-Gotthard SA e las pendicularas da Sedrun SA.

