A Glion datti en media tranter 150 e 200 naschientschas en l’ospital regiunal. Quai saja era quest onn uschia, ha la directura Claudia Käch ditg. E las naschientschas vegnan dapi in pèr onns publitgadas en il Fegl uffizial da la Surselva cun ina fotografia, il num da l'uffant ed il lieu da domicil. Cun observar ils lieus da domicil dat en egl che plirs dals uffants novnaschids vegnan per exempel da Panaduz, Giuvaulta u era da Cuira. Per la manadra da la ginecologia Jana Vorbachova è la raschun principala che la dunna vul parturir nua ch’ella sa senta bain. Uschia saja la distanza betg il criteri principal.

Naschientschas cun metodas antroposoficas

Ina da las purschidas che differenzieschan l’ospital regiunal a Glion dad auters è la pussaivladad da naschientschas e tgira a moda antroposofica. Quai saja surtut era ils medicaments antroposofics, ma era possian ins pussibilitar ina naschientscha cun tagl cesarin a moda precauta, cun pauca glisch en la stanza d'operaziun e cun laschar vegnir l’uffant plaun en la vita, di Jana Vorbachova. Perquai hajan els era dunnas per exempel da Cuira che vegnan a Glion a parturir, ma quai saja adina la tscherna da mintga dunna sezza, nua ch’ella sa sentia bain.