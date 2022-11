Il Spital regiunal Surselva a Glion dovra ina nova u in nov CEO per l'onn 2023. Claudia Käch che maina dapi l'onn 2018 l'ospital vul ir cun 61 onns anticipadamain en pensiun. Ella lavura anc nov mais, pia enfin la fin da fanadur da l'onn proxim. Quai ha l'ospital scrit en ina communicaziun. Il Cussegl d'administraziun instradeschia la tschertga per occupar da nov la plazza.

Stancla dal sistem

Ella haja planisà gia daditg dad ir pli baud en pensiun, quai suenter ina vita fitg intensiva e cun avair affrutà grondas sfidas. Quai ha Claudia Käch raquintà a la FMR, la Fundaziun Medias Rumantschas. Ella haja adina lavurà gugent en il sectur da sanadad, quai stettia per in bien intent e per in basegn fundamental da la populaziun. Tuttina saja il sistem sa midà fitg ils ultims onns ed insacura vegnian ins er stancla da quai.

L'idea ch'ils ospitals duain pudair finanziar sasez – quella n'è per Claudia Käch betg pli realisabla ozendi. Las tariffas, tant per il tractament staziunar sco ambulant, na cuvieran per bler betg ils custs. Mintga cas saja sutfinanzià e perquai na reusseschia er betg da metter d'in maun daners necessaris per puspè investar, argumentescha la mamma da dus uffans. Perquai stoppia il maun public sustegnair cun daners da taglia – quai che n'eria atgnamain betg il senn da la lescha federala.

Critica per structuras da salvament

En Surselva èsi adina puspè d'udir critica per la restructuraziun dal salvament ch'è vegnida fatga ils ultims onns, per exempel senza ina sedia stabla da l'ambulanza a Mustér. Claudia Käch dat vinavant il ball al chantun: «Il mandat da prestaziun per l’organisaziun da salvament liada vi dal traffic stradal vegn definì dal chantun. Sco ospital avain nus survegnì il mandat da prestaziun, ed avain realisà realisau quel uschia».

Claudia Käch ha cumenzà l'onn 2018 sia lavur sco directura dal Spital regiunal Surselva, quai sco successura da Marcus Caduff ch'era vegnì elegì en la regenza grischuna.