Ils ultims onns è il dumber dals tractaments ambulants creschì cuntinuadamain. Fertant ch'il dumber da pazients staziunars stagnava. Era il temp ch'in pazient resta en spital sa reducescha permanentamain.

Uschia ha l'ospital decis da reducir ils letgs staziunars da 75 sin 63 e da duvrar il spazi che vegn liber per in center ambulant. Cumenzà cun las lavurs han ins l'entschatta zercladur 2018 e dapi la fin da november saja quest center ambulant pront. Ils custs per il center, nua che surtut pazients medicinals vegnan tractads, muntan a 700'000 francs.

RR novitads 18:00