Spitex Cadi serra quint cun pitschen gudogn

La radunanza generala da l’Uniun Spitex Cadi ha approvà in bun quint annual.

Il quint da l’onn da fatschenta 2016 da la Spitex Cadi serra cun in gudogn da 11'610.03 francs, tar expensas totalas da 1'515'537.87 francs. En il quint saja era vegnì fatg reservas da 20’000 francs per introducir la planisaziun e documentaziun electronica da tgira, scriva l’uniun en ina communicaziun.

Regal da 80'000 francs a la clientella

Il bun quint pussibiliteschia era quest onn da relaschar als clients la cumpart vid ils custs da tgira da maximalmain 8 francs per di, quai che saja la finala in respargn da rodund 80’000 francs per la clientella.

Il dumber da clientella è restà tenor l'uniun cun var 200 persunas sin il nivel dals ultims onns. 41 collavuraturas e collavuraturs hajan lavurà prest 27’000 uras.

Preventiv 2017 prevesa percunter in deficit da 68'100 francs

La radunanza generala ha er approvà il preventiv 2017. Quel preveda in deficit da 68'100 francs. Tenor l’uniun saja da far quint cun quai deficit, perquai che las contribuziuns chantunalas e da las vischnancas sa reduceschian per rodund 15'000 francs.